لافروف: روسيا تبدأ مرحلة جديدة من عملياتها في أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ ف ب).

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن موسكو بدأت مرحلة جديدة مما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، متوقعاً أن تشكل تلك المرحلة تطوراً مهما.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة إنديا توداي التلفزيونية «تبدأ مرحلة أخرى من هذه العملية (في شرق أوكرانيا) وأنا على ثقة بأنها ستكون لحظة مهمة جداً في هذه العملية الخاصة بأكملها».