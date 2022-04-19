اعتقال عدد من الأشخاص بعد مشاجرة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة عائلية وقعت وتطورت الى الاعتداء بالايدي واطلاق النار في الفضاء ضمن مدينة الصدر دون اصابات تذكر"، مشيراً الى أن "قوة امنية اعتقلت طرفي المشاجرة".

وأضاف المصدر أنه "حسب التوجيهات الصادرة من المراجع العليا بتفتيش الساحات الفارغة والمناطق التي من المحتمل اطلاق النيران غير المباشرة منها تم العثور على كدس عتاد ضمن منطقة الثعالبة مكون من صاروخ قاذفة عدد 3 وقنبرة هاون عدد 5 وصاعق هاون عدد 6".