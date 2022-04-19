السامرائي والحكيم يبحثان حل الأزمة السياسية القائمة

وقال مكتب السامرائي في بيان تقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس تحالف وعدداً من نواب وقيادات التحالف استقبلوا، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وقيادات الحكمة".

وبحث اللقاء بحسب البيان "مجمل تطورات الوضع السياسي والامني في البلاد بالإضافة الى الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية القائمة والوصول الى حلول تدفع باتجاه حسم الاستحقاقات السياسية".



كما تضمن اللقاء "بحث تفاصيل المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها العراق للوصول الى تفاهمات تنهي حالة الانقسام".