اجتماع عربي بالأردن لمواجهة الاعتداء على الأقصى

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وتضم اللجنة -التي ترأسها الأردن- السعودية، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ومصر، والمغرب، وستشارك الإمارات بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن في اجتماع اللجنة الذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
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