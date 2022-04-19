اجتماع عربي بالأردن لمواجهة الاعتداء على الأقصى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف العاصمة الأردنية عمان اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وسبل التصدي له. وتضم اللجنة -التي ترأسها الأردن- السعودية، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ومصر، والمغرب، وستشارك الإمارات بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن في اجتماع اللجنة الذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



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