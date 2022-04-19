5 قتلى وعشرات المصابين في تفجبر مدرسة بكابول

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وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن التفجيرات أسفرت عن سقوط نحو 25 قتيلا. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن التفجيرات استهدفت مدرسة عبدالرحيم شهيد، الواقعة بالمنطقة الأمنية رقم 18 بالمدينة.
وأضاف أنه يجري التحقيق في التفجيرات، وأوضح مسؤول أمني آخر أن التفجيرات جرت بقنابل يدوية.
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