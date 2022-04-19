شكرا لقرائتكم خبر 5 قتلى وعشرات المصابين في تفجبر مدرسة بكابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر طبية أمس بمقتل نحو خمسة أشخاص وإصابة العشرات جراء ثلاثة تفجيرات وقعت بالقرب من مدرسة للبنين في غرب العاصمة الأفغانية كابول، بينما كان الطلاب يغادرون صفوفهم.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن التفجيرات أسفرت عن سقوط نحو 25 قتيلا. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن التفجيرات استهدفت مدرسة عبدالرحيم شهيد، الواقعة بالمنطقة الأمنية رقم 18 بالمدينة.

وأضاف أنه يجري التحقيق في التفجيرات، وأوضح مسؤول أمني آخر أن التفجيرات جرت بقنابل يدوية.