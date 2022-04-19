شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يناقش الرقابة على التبرعات النقدية لمؤسسات العمل الأهلى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم السبت ٢٣ أبريل طلب المناقشة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح السياسة المتبعة حول إجراءات الرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.



ويعد طلب المناقشة أحد الوسائل الرقابية التعاونية التى يمارسها مجلس الشيوخ على الحكومة.



ويذكر أن مجلس الشيوخ سبق وناقش خلال دور الانعقاد الحالى طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استیضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

كما ناقش أيضا خلال دور الانعقاد الحالي، طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطنى فى نطاق عمل كل من وزارتى الشباب والرياضة والأوقاف.