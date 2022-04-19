التحقيقات في محاولة إلقاء فتاة من البلكونة على يد والدها بفيصل: "كنت بنقذها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق حول تداول فيديو على الفيس بوك لمحاولة إلقاء فتاة من بلكونة منزلها بمنطقة فيصل.

وأوضحت التحقيقات وأقوال والد الفتاة، أنه أثناء قيامه بمعاقبة ابنته البالغة من العمر ١٢ عاما بسبب أعمال المنزل فرت إلى شرفة المنزل بالطابق الأرضي لمحاولة الهروب.

وأضاف والدها، وأثناء ذلك حاول إنقاذها إلا أن الجيران تدخلت وظنوا أنني أريد إلقائها، "كنت بنقذها والناس فكرتني برميها".

فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على والد فتاة البلكونة، المتهم بمحاولة إلقائها.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تبين من خلاله محاولة شخص إلقاء ابنته من البلكونة، وتدخل الجيران لإنقاذها.

وتبين أن الفيديو بمنطقة فيصل، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط والد الفتاة، وتبين أنها بالغة من العمر ١٢ عامًا.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، قيام الأب بمعاقبة ابنته بسبب أعمال المنزل، فقام بضربها، إلا أنها حاولت الهروب منه.

تحرر المحضر اللازم وتباشر الجهات المعنية التحقيقات.