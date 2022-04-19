فراق لم يتحمله قلبه وعقله.. لماذا تخلص مأمور ضرائب أوسيم من حياته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل مأمور ضرائب وفاة زوجته ورفيقة دربه. دخل في حالة اكتئاب خاصة فشل محاولات المحيطين به في إخراجه من أزمة نفسية بات أسيرها. ضاقت به الأرض بما رحبت فقرر إخراج المشهد الأخير من حياته بطريقة مأساوية.

أمس الاثنين، تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقًا داخل منزله بدائرة مركز أوسيم.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة إلى محل البلاغ تنسيقًا مع رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال بينت أن مأمور ضرائب في الثلاثينات من العمر صنع مشنقته بنفسه؛ لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية.

تحريات الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاوني مباحث أوسيم، بينت أن زوجة المتوفى رحلت منذ 4 أشهر وأنه لم يتحمل فراقها، فدخل في حالة اكتئاب بات أسيرها ليقرر التخلص من حياته تاركًا أبنائه الأربعة.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.