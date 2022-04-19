إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى دائري المريوطية.. والتحفظ على قائد النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري، مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري ووجود مصابين.

تبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة نقل بأخرى أجرة "ميكروباص" في الاتجاه من المريوطية إلى المنيب، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

نقلة سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفيي الهرم وأم المصريين لتلقى العلاج اللازم، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق والتحفظ على سائق النقل.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.