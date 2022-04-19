الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية اقتحام القدس

وقالت الوكالة إنّ وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت ابراهيم الهاشمي استدعت "سفير دولة إسرائيل لدى الدولة، وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين".
وأصيب أكثر من 150 فلسطينياً في صدامات مع القوات الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي في باحة الحرم القدسي الذي يزوره يوميا في شهر رمضان عشرات آلاف المسلمين.
وشدّدت الوزيرة الإماراتية على "ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلّين واحترام السلطات الإسرائيلية حقّ الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية".
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