خادم الحرمين: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

جاء ذلك في رسالة خادم الحرمين الشريفين، الذي سلمها السفير السعودي لدى الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري، خلال استقبال الرئيس تبون له أمس الثلاثاء.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي، أن خادم الحرمين أعرب في هذه الرسالة عن مشاعر الأخوة والمودة، مشيدا بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وبحسب البيان، أكد الملك سلمان في الرسالة مشاركته الرئيس الجزائري الرأي حيال وحدة الصف العربي، والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية.
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