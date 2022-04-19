وثيقة: شركة النفط الفنزويلية تستعد لارسال شحنة من الديزل إلى كوبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أظهرت وثيقة من شركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا أنها تستعد لإرسال شحنة 190 ألف برميل من الديزل إلى كوبا، في تحرك لمساعدة أوثق حليف سياسي لها على تفادي نقص في الوقود ومنع انقطاعات للكهرباء في الصيف.

وتعتمد الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون على الواردات لتغطية أكثر من نصف الطلب على الوقود ولم تتلق أي شحنات من الديزل الفنزويلي منذ سبتمبر أيلول، مما أجبرها على الشراء بتكلفة مرتفعة في السوق المفتوحة.

وأظهرت بيانات لرصد السفن ووثاثق أن شركة النفط الفنزويلية “بي دي في إس إيه” صدًرت شحنات من وقود الطائرات والبنزين إلى كوبا في وقت سابق هذا العام.

وواجهت كوبا هذا العام عجزا في الديزل لتوليد الكهرباء والمركبات مع بقاء الواردات من فنزويلا دون مستوياتها التاريخية وارتفاع الأسعار من موًردين آخرين.