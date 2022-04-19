العقوبات مستمرّة.. اليونان تحتجز ناقلة نفط روسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تواصل الدول الغربية معاقبة روسيا على خلفية الغزو للأراضي الأوكرانية المستمر من 24 شباط. من خلال فرض العقوبات الاقتصادية وتضييق العلاقات الدبلوماسية.

في هذا الاطار، أفاد خفر السواحل اليوناني اليوم الثلاثاء، بأن اليونان احتجزت ناقلة نفط روسية قبالة جزيرة إيفيا في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو .

وحظر الاتحاد الأوروبي هذا الشهر دخول السفن التي ترفع العلم الروسي موانئ دوله الأعضاء وعددها 27، مع بعض الاستثناءات، ضمن عقوبات شاملة جديدة على روسيا بسبب الحرب التي يصفها الكرملين بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

واحتُجزت السفينة “بيجاس” التي يبلغ وزنها 115500 طن وترفع العلم الروسي، وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم الروس، بالقرب من كاريستوس على الساحل الجنوبي لإيفيا الواقعة قبالة بر اليونان الرئيسي مباشرة بالقرب من أثينا.

وفي تصريح على تويتر، قالت السفارة الروسية في العاصمة اليونانية إنها تحقق في الأمر وإنها على اتصال بالسلطات اليونانية بشأن القضية. وقال مسؤول في وزارة الشحن اليونانية: “تم احتجازها في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي”.

هذا ولفت مسؤول في خفر السواحل الى أنه لم تصادَر شحنة النفط على السفينة. وتدير السفينة شركة ترانسمورفلوت ومقرها روسيا.

ولم يتسنَّ لرويترز الوصول إلى الشركة للحصول على تعليق.