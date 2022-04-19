شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خرقة لقواعد كوفيد.. «جونسون» يعتذر للبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء للبرلمان لخرقه قواعد كوفيد أثناء تجمع في عيد ميلاده، وذلك بعد أن غرمته الشرطة الأسبوع الماضي.

وغرمت الشرطة جونسون ووزير المالية ريشي سوناك بينما كان البرلمان في عطلة عيد القيامة. وسيجري أعضاء البرلمان تصويتا يوم الخميس بشأن ما إذا كان ينبغي التحقيق مع جونسون حول مزاعم أنه ضلل البرلمان بقوله مرارا إنه اتبع قواعد كوفيد.

وقال جونسون للنواب "أغتنم هذه الفرصة في أول جلسة متاحة لأكرر اعتذاري الصادق إلى مجلس العموم. وبمجرد تلقي الإشعار أدركت الألم والغضب، وقلت إن للناس الحق في توقع الأفضل من رئيس وزرائهم"، مضيفا أنه لم يدرك في البداية أن التجمع انتهك قواعد كوفيد.

وتابع "لم يخطر ببالي في ذلك الوقت، أو لاحقا، أن اجتماعا في مقر مجلس الوزراء، وقبيل اجتماع مهم حول استراتيجية كوفيد، يمكن أن يصل إلى حد انتهاك القواعد. أكرر أن ذلك خطأ ارتكبته وأعتذر عنه بلا أي تحفظ".