شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين بهجمات في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي جنديان صوماليان مصرعهما وأصيب ستة آخرون بينهم مدنيون بجروح في هجوم بقنبلة يدوية في منطقة الشيخ إبراهيم في ضواحي العاصمة مقديشو.

وأشار شهود عيان إلى أن الهجوم استهدف جنودا حكوميين كانوا يقومون بحراسة سوق محلية في المنطقة.

وفي سياق متصل قتل مسلحون بالرصاص بدل جامع حرسي الشاعر المشهور وأحد شيوخ الصومال التقليديين بعد خروجه من المسجد.

ويأتي مقتل الشاعر بعد ساعات من إصابة ثمانية أشخاص إثر هجوم بقذائف الهاون شنته حركة الشباب الإرهابية على مبنى البرلمان في مقديشو.