موسكو تعلن عن وقف إطلاق نار أحادي في ماريوبول

19 أبريل , 2022
موسكو: قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية التي تجتاح مدينة ماريوبول، أعلنت عن وقف إطلاق أحادي، وفتح ممر إنساني للمقاتلين الأوكرانيين المتحصنيين في مصنع بالمدينة.
وناشد الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسف المقاتلين تسليم أنفسهم.
وقال: "أريد أن أؤكد أن القيادة الروسية على استعداد لضمان الحياة والأمن المطلق والرعاية الطبية لأي شخص يتخلى عن سلاحه".
مع ذلك قال المقاتلون الأوكرانيون عبر تطبيق تيلغرام إنهم لا يعتزمون إنهاء القتال.
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