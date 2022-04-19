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صدامات عربية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-19 | 20:13

صدامات عربية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

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أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، عن صدامين عربيين خالصين.
وقع السودان في مجموعة واحدة مع موريتانيا بجانب الكونغو الديمقراطية والجابون، كما جاءت تونس في نفس المجموعة مع ليبيا وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

وحلت مصر في مجموعة سهلة على الورق بجانب منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا، ونفس الأمر بالنسبة إلى الجزائر التي وقعت في مجموعة ضمت أوغندا والنيجر وتنزانيا.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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