انت الان تتابع خبر نادي الطلبة يعلق على قرار الفيفا بمنعه من التعاقدات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-19 | 20:03
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أبدى نادي الطلبة الرياضي، الثلاثاء، استغرابه من قرار الاتحاد الدولي بكرة القدم "الفيفا" بمنعه من التعاقدات.
وذكر النادي في بيان أن "الهيئة الادارية (المؤقتة) لنادي الطلبة من قرار الاتحاد الدولي بحظر نادينا من التعاقد مع اللاعبين المحترفين بسبب شكوى مقدمة من اللاعب ويسلي".
واضف "نود أن نوضح لجمهورنا الكريم ان اللاعب استلم جميع مستحقاته المالية عن طريق وكيل اعماله في الموسم الماضي ولذلك فاننا سنسلك كافه الطرق القانونية من اجل اعادة الحق لنادينا في الايام المقبلة".
وكان اللاعب البرازيلي قد تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي، بسبب تأخر مستحقاته المالية.
واضف "نود أن نوضح لجمهورنا الكريم ان اللاعب استلم جميع مستحقاته المالية عن طريق وكيل اعماله في الموسم الماضي ولذلك فاننا سنسلك كافه الطرق القانونية من اجل اعادة الحق لنادينا في الايام المقبلة".
وكان اللاعب البرازيلي قد تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي، بسبب تأخر مستحقاته المالية.
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