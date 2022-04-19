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نادي الطلبة يعلق على قرار الفيفا بمنعه من التعاقدات

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-19 | 20:03

نادي الطلبة يعلق على قرار الفيفا بمنعه من التعاقدات

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أبدى نادي الطلبة الرياضي، الثلاثاء، استغرابه من قرار الاتحاد الدولي بكرة القدم "الفيفا" بمنعه من التعاقدات.
وذكر النادي في بيان أن "الهيئة الادارية (المؤقتة) لنادي الطلبة من قرار الاتحاد الدولي بحظر نادينا من التعاقد مع اللاعبين المحترفين بسبب شكوى مقدمة من اللاعب ويسلي".

واضف "نود أن نوضح لجمهورنا الكريم ان اللاعب استلم جميع مستحقاته المالية عن طريق وكيل اعماله في الموسم الماضي ولذلك فاننا سنسلك كافه الطرق القانونية من اجل اعادة الحق لنادينا في الايام المقبلة".


وكان اللاعب البرازيلي قد تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي، بسبب تأخر مستحقاته المالية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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