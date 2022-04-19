البارتي يطالب بموقف حكومي إزاء تجاوزات حزب العمال: يستهين بالسيادة

وقال شنكالي في حديث لـ الخليج 365، إن "الصمت الحكومي على تجاوزات حزب العمال الكردستاني سيجعلها في موقف محرج وضعيف أمام الرأي العام الدولي و يعطي المبرر الواضح للتدخلات الخارجية ناهيك عن حجم المخاطر التي يتعرض لها المواطنين والقوات الامنية نتيجة تجاوزات وانتهاكات تلك الجماعة غير المنضبطة".وأضاف ، ان "حزب العمال لم يعد يضع اي احترام لتواجده على الأراضي العراقية وجعلها منطلقا للاعتداء الداخلي والخارجي وهذا الأمر اضر بسيادة العراق وسلامة مواطنيه، ناهيك عن استفزازه وعدوانه المستمر على المدنيين العزل والقوات الامنية واستغلاله الموارد العراقية لخدمة أجندته المشبوهة دون خشية من اي رادع".

وشدد شنكالي على "اهمية اتخاذ الحكومة موقف حازم لانهاء تواجد تلك القوات الاجرامية على الأراضي العراقية تحت اي عنوان او مبرر"، مستغربا "دعم بعض الاطراف الداخلية لهذه الجماعة المرفوضة دوليا وتقديمهم الغطاء والدعم الواضح لهم ماديا واعلاميا تحت مبررات وذرائع واهية التي بدعمهم لتلك الجماعات المجرمة تعتبر أجنداتهم جزء من مسببات تلك الاعتداءات".

