شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة نائب التنسيقية.. إعلام النواب توصى بالتسويق والدعاية للمنتج الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الأعلام والثقافة اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سحر بشير معتوق بشأن تقصير وزارة الثقافة في اكتشاف الوجوه الجديدة.

استعرضت النائبة سحر بشير موضوع طلب الإحاطة حيث أشارت الى نص المادة (47) من الدستور" تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

كما أشارت إلي ما ورد في الدستور من أن الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

كما أكدت أن دور لقصور الثقافة ومراكز الشباب فيما يتعلق بالندوات التثقيفية واكتشاف المواهب و المبدعين لكنه يتضاءل في القري والنجوع والريف المصري.

بدوره الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن وزارة الثقافة لا تعمل في جزر منعزلة والدليل علي ذلك المصادقة التي قامت بها بها وزارة الثقافة بالتنسيق مع المتحدة للإعلام ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في برنامج "الدوم" والذي يذاع علي القنوات الحكومية .

وقال أن وزارة الثقافة شاركت في رعاية واكتشاف المبدعين والموهوبين من خلال تبنيها لعدة برامج منها "إبدأ حلمك مسرح " و إبدأ حلمك سينما ، وكذلك مبادرة حياة كريمة وأيضا تتم رعاية المبدعين من خلال مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية (مسابقة الصوت الذهبي بدار الأوبرا المصرية).

كما أشار إلى مهرجان رعاية الفنون في الأوبرا ، بالإضافة إلى وجود مراكز أخرى تتقدم الخدمات للموهوبين والمبدعين ومنها مركز تنمية القدرات ورعاية المواهب والنشر الإقليمى حيث يتم نشر عدد 108 ديوان سنوياً للمبدعين.

وأكد أن هناك منح دراسية لكل المبدعين في جميع المجالات ، وأن كل المبدعين والمواهب الجديدة التي تظهر على الساحة الثقافية حاليا هم من أبناء الهيئة العامة لقصور.

فيما السيد الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة بضرورة قيام وزارة الثقافة بالتوسع الرأسي والأفقى بالمحافظات المحرومة من الثقافة وخاصة القيام بحملات توعية داخل القرى والنجوع لاكتشاف المواهب، وضرورة أن يكون هناك دور قوى للثقافة من خلال وسائل الإعلام لتغطية المناطق المحرومة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بقيام وزارة الثقافة بالتنسيق والتواصل مع أجهزة ووسائل الإعلام للتسويق والدعاية للمنتج الثقافي وكذا الإعلان عن برامج وفاعليات الوزارة الخاصة اكتشاف المبدعين والموهوبين ضماناً لمشاركتهم.

كما أوصت قيام وزارة الثقافة بالتوسع الرأسي والأفقى في اكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمحافظات، موافاة اللجنة بالفاعليات الثقافية مع التأكيد على أهمية تسجيل هذه الفاعليات لعرضها من خلال وسائل الإعلام.