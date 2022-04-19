أبرزها الثانوية العامة.. ملفات يحسمها وزير التعليم في مؤتمر صحفي غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مهمًا لحسم العديد من الملفات المتعلقات بامتحانات نهاية العام الدراسي 2022، في تمام الثالثة عصرًا.

وتتصدر أبرز الملفات التي تحسمها وزارة التربية والتعليم، ملف امتحانات الثانوية 2022 ، الذي يشغل الرأي العام والعديد من أولياء الأمور، حيث يحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الآتي:

- امتحانات الثانوية العامة.

- شكل امتحانات الثانوية العامة سواء أكان ورقيًا أم إلكترونيًا.

- شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة ( اختيار من متعدد – بابل شيت – مقالي وغيرها.

- نظام التصحيح بامتحانات الثانوية العامة ( يدوي أو إلكتروني).

- موقف طلاب المنازل والسجون والمرضى.

طريقة امتحانات أولى وثانية ثانوي:

- شكل الامتحان (ورقي أو إلكتروني).

- شكل الاسئلة ( مقالي ، اختيار من متعدد، ..).

- وضع الأسئلة، هل على مستوى (الوزارة – المديرية – الإدارة التعليمية – المدرسة).

- نظام التصحيح سواء من خلال ( المديرية – الإدارة – المدرسة).

طريقة إعلان النتجة سواء أكانت (مركزية أو على مستوى المديرية أو الإدارة أو على مستوى المدرسة).

نظام امتحانات الطلاب المصريين في الخارج.

نظام امتحانات طلاب مدارس STEM.

نظام امتحانات طلاب الدمج.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم عرض الإعلان الصحفي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك.

‏https://www.facebook.com/egypt.moe

كما سيتم إذاعة المؤتمر قناة مدرستنا:

تردد قناة مدرستنا ١: 12303 أفقي.

تردد قناة مدرستنا ٢: 10777 أفقي.

تردد قناة مدرستنا ٣: 12206 رأسي.