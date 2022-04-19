مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتولى مهامه من عدن

وقال المسؤول "أدّى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن (رشاد العليمي) وأعضاء المجلس ... اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها".
وأضاف أن الجلسة تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة خوفا من التعرض لهجوم، موضحا أنّ قوات الأمن "عزّزت إجراءاتها حول موقع انعقاد الجلسة وانتشر المئات من الجنود في شوارع المدينة" الساحلية الجنوبية.
وبحسب برلمانيين يمنيين، أدّى رئيس مجلس القيادة والأعضاء السبعة الآخرون اليمين بحضور عدد من السفراء الأوروبيين والعرب وكذلك مبعوث الامم المتحدة لليمن هانس جروندبرج والمبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينج في مكان لم يُفصح عنه.
ولم يُعرف عدد الذين حضروا جلسة الثلاثاء في عدن.
وسلم الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي السلطة في 7 أبريل إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات لجماعات رئيسية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.
والسبت، أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي أن قادة اليمن الجدد "مستعدون للحرب" إذا فشلت جهود السلام مع الحوثيين، لكنه شدد على أنّ الأولوية تبقى إنهاء النزاع.
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