بمناسبة عيد الفصح.. دعوات إلى وقف إنساني للقتال أربعة أيام في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 7:43 مساءً

طالب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” اليوم الثلاثاء بوقف إنساني للقتال في أوكرانيا في عيد القيامة لمدة أربعة أيام، بهدف السماح بالمرور الآمن للمدنيين من أجل مغادرة مناطق الصراع وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأشد تضررا.

“جوتيريش” أشار الى أنّ الأمم المتحدة قدمت خططًا مفصّلة للطرفين، ولديها استعداد لإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك اعتبارا من يوم الخميس المقدس وحتى يوم الأحد، وهو عيد القيامة عند المسيحيين الأرثوذكس، الذي يحتفل به معظم الأوكرانيين والروس.

وفي حديث للصحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك، قال جوتيريش إنّ “الاحتياجات الإنسانية شديدة. ليس لدى الناس طعام أو مياه أو إمدادات معالجة المرضى أو الجرحى أو ببساطة (ما يعينهم على) الحياة اليومية العادية”.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ 1945، إلى سقوط الآلاف بين قتيل وجريح.

هذا ولفت جوتيريش االى أن أكثر من 12 مليون شخص في البلاد أصبحوا الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي آخر التطورات الميدانية، تستعد القوات الروسية لشن هجوم كبير على مناطق الشرق، اذ كشف مسؤول دفاعي أميركي كبير، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتبر النشاط الروسي الجاري في شرق أوكرانيا مقدمة لهجوم أكبر بكثير في البلاد.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن روسيا ما زالت تضيف إلى قدراتها العسكرية للاستعداد للهجوم الجديد، حيث نشرت كتيبتين تكتيكيتين إضافيتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للكتائب الروسية في البلاد إلى 78.