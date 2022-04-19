كندا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 6:52 مساءً

بعد العقوبات الأميركية والأوروبية على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الراشدتين في إطار حزمة جديدة من الإجراءات التي تستهدف روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان اليوم الثلاثاء، إن كندا ستفرض عقوبات على 14 فردا في النظام الروسي من بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين البالغتان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات على ابنتي بوتين، كاترينا فلاديميروفنا تيخونوفا وماريا فلاديميروفنا فورونتسوفا، قائلتين إن هناك اعتقادا بأنهما تخفيان ثروة بوتين.

وأدرج الاتحاد الأوروبي ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا على قائمته المحدثة للأفراد الذين يواجهون تجميد الأصول وحظر السفر، وفقًا لمسؤولين اثنين من الاتحاد الأوروبي من دولتين مختلفتين بالاتحاد، تحدثا للأسوشيتدبرس.

وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وابنة وزير الخارجية سيرغي لافروف، مؤكدة أنها تريد الاقتصاص “من نمط الحياة الباذخ للأوساط المقربة من الكرملين”.

وجاء في بيان للخارجية البريطانية أنه بموجب القرار، تمنع كاتيرينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا ابنتا بوتين من زوجته السابقة لودميلا، فضلا عن إيكاتيرينا فينوكوروفا ابنة لافروف، من دخول الأراضي البريطانية مع تجميد أصولهن المحتملة فيها.

تأتي خطوة الكتلة الأوروبية وبريطانيا في أعقاب تحرك مماثل من جانب الولايات المتحدة قبل يومين.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن واشنطن تفرض عقوبات على روسيا كثمن للحرب على أوكرانيا، مشيراً إلى فرض عقوبات على ابنتي الرئيس بوتين وعلى زوجة وزير الخارجية سيرغي لافروف.