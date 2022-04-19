أوكرانيا تنفي اتهامات روسيا حول قصف قرية حدودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

نفت أوكرانيا الاتهامات التي وجهها حاكم إقليمي روسي اليوم الثلاثاء بأن قواتها قصفت قرية روسية بالقرب من الحدود بين البلدين.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجوم المزعوم وإن إصابتهم ليست خطيرة، مضيفا أن أن القصف ألحق الضرر بأكثر من 30 منزلا.

وقال الجيش الأوكراني “هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة من جانب روسيا. أوكرانيا تشن عملية دفاعية على أراضيها وتقاتل المحتلين الروس فقط وليس المدنيين”.

ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من تفاصيل الواقعة أو من يقف وراءها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرة هليكوبتر على مستودع وقود في بيلجورود، وهو ما نفت كييف مسؤوليتها عنه، كما اتهمتها بقصف قرى وإطلاق صواريخ على مستودع للذخيرة.

قالت سلطات كييف إن المرحلة الثانية من الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت بتركيز موسكو قواتها في إقليم دونباس شرقي البلاد بهدف السيطرة عليه، وفي مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، بدأت عناصر من قوات الانفصاليين المدعومين من موسكو اقتحام آخر معاقل القوات الأوكرانية في المدينة.

وبسبب اشتداد المعارك بين القوات الأوكرانية من جهة والقوات الروسية وقوات الانفصاليين في مناطق الشرق لن يتم إجلاء أي مدنيين من مناطق القتال اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.