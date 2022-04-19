بايدن يبحث مع الحلفاء تطورات أزمة أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أجرى مشاورات مع حلفاء بلاده اليوم الثلاثاء حول آخر التطورات فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

بدأت مكالمة الفيديو في الساعة التاسعة وسبع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1357 بتوقيت جرينتش)، وكان بايدن يتحدث من غرفة عمليات البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن الغرض من المكالمة هو “مناقشة دعمنا المتواصل لأوكرانيا والجهود الرامية لتحميل روسيا المسؤولية في إطار التنسيق القوي بيننا”.

وانضم إلى بايدن في المحادثة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج والرئيس البولندي أندريه دودا والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

جونسون يتحدث مع بايدن

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الوزراء سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرين في العالم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة تشديد العقوبات على روسيا وزيادة الدعم لأوكرانيا.

ومن المقرر أن ينضم إلى المكالمة قادة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا واليابان وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث إن مسؤولا كبيرا بالأمن القومي أطلع جونسون ووزراءه على تحديث لتقييم بريطانيا للوضع في أوكرانيا.