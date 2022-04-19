برشلونة ينسحب من صفقة عربية

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية "كان مزراوي أحد أهم أهداف برشلونة في الموسم المقبل، لكنه بات قريبًا جدًا من بايرن ميونخ".

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن عرض راتبًا على مزراوي لا يمكن أن يتحمله برشلونة في الوقت الحالي، وبالتالي قرروا التخلي عن الصفقة.



وأضافت "أولوية مزراوي كانت التوقيع لبرشلونة، لكن الفارق الكبير بين العرض المقدم من البارسا وبايرن أجبر اللاعب على تغيير وجهته إلى الفريق البافاري".

وختمت "الهدف الأول حاليًا لتدعيم مركز الظهير الأيمن في برشلونة هو الإسباني سيزار أزبيلكويتا، لاعب تشيلسي".

وينتهي عقد مزراوي مع أياكس في ختام الموسم الجاري، وقد قرر اللاعب بالفعل عدم التجديد وخوض تجربة أخرى خارج هولندا.

