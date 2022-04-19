شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر؟ القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر .

ونصت المادة رقم 42 من القانون على أنه يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر .

على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز.

ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل .

ووفقا للقانون فإن كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه ، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف .

ونصت المادة رقم 46 من القانون على أنه يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها ،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .