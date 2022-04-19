شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" يلزم مورد السلعة باستبدالها حال تكرار نفس العيب مرتين خلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 24 من قانون 181 – لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، التزامات على المورد في حال تكرار العيوب على السلع.





وجاء نص المادة كالتالىمادة (٢٤):

يلتزم المورد إذا تكرر فى السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفى للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.