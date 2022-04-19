مدريد مهدد بخسارة أحد نجومه قبل موقعة السيتي

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط الريال، يُعاني من مشاكل بدنية أبعدته عن المران الأخير للفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب كاسيميرو أمام أوساسونا بات مؤكدًا، كما أن هناك شكوكًا حول لحاقه بمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل.



وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد، سيضع برنامجًا لتجهيز كاسيميرو خلال أسبوع كي يشارك في الموقعة المهمة بدوري الأبطال.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ75 نقطة، بفارق 15 نقطة عن برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد، أصحاب الوصافة.

