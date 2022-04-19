بالصور.. نصب عجلات 'السونار' في مداخل الكرادة

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إنه "حسب توجيهات قيادة عمليات بغداد، تم نصب عجلات الرابسكان (السونار) في مداخل الكرادة من جهة كهرمانة و من جهة سبع قصور".

وأشار إلى أنه "بهذا الاجراء تم الغاء اغلاق المنطقة يومياً بعد الافطار".



وخلال الثلاثة أيام الماضية، أغلقت منطقة الكرادة داخل بالكامل، أمام حركة المركبات، وذلك ضمن "الخطة الامنية تحسباً من وقوع أي طارئ".

وقبل نحو 10 أيام، كشف مصدر أمني، عن مخطط إرهابي لاستهداف عدة مناطق في العاصمة بغداد، عبر انتحاريين وأحزمة ناسفة وعجلة مفخخة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "توفرت معلومات عن نية عصابات داعش في بغداد تنفيذ عمليات ارهابية ما تسمى بـ(غزوة) تستهدف مناطق الباب الشرقي ومقترباتها ومنطقة بغداد الجديدة والكرادة بالإضافة إلى المناطق التي تشهد اكتظاظاً وزخماً؛ وذلك بواسطة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة او من خلال قيادة احدهم عجلة مفخخة خلال الايام المقبلة".

وأشار إلى أن "قدوم الإرهابيين سيكون من محافظة صلاح الدين الى بغداد".

