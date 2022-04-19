شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر ينعى وفاة النائب السابق خالد مجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب، بكل الحزن والأسى وفاة نائب الاقصر السابق خالد مجاهد.

كما نعى النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وامين عام حزب إرادة جيل، الفقيد .

وينعى الفقيد الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعميد المحررين البرلمانيين بمجلس النواب والشيوخ ومستشار تحرير بوابة الدولة الاخبارية ونائب رئيس حزب إرادة جيل، ويدعون الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.