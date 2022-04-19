شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، يهدف للحفاظ على نـقـاء دمـاء الخيـول الـعـربـيـة الأصيلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

ومن جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، إن مشروع القانون يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

وتابع وكيل اللجنة:" كما يهدف القانون لإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية.

واستطرد، وتقوم الهيئة بممارسة اختصاصاتها التي تتمثل في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.

ووافقت اللجنة نهائيا خلال اجتماعها اليوم على مشروع القانون.