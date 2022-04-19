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رئيس النواب يهنئ المصريين بالأعياد: أسأل الله أن يعم الرخاء والازدهار على مصر

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القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الشعب المصرى بحلول الأعياد خلال الفترة المقبلة.

 

وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة: "السادة الأعضاء تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك فباسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد".

 

وتابع رئيس مجلس النواب: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وكل عام وأنتم بخير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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