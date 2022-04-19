محافظ بورسعيد: تفاوت الأسعار بسبب الباعة الجائلين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن هناك تفاوت في الأسعار بسبب عدد من الباعة الجائلين الذين يتلاعبون بالأسعار، مؤكدا على أن الأسواق الحضارية توفر السلع بأسعار مناسبة للمواطن.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة المعنية، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، بتكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار، مؤكدًا على أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال الأعياد التي تجمع جميع طوائف الشعب المصري.

كما وجه محافظ بورسعيد كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بالاستعداد المبكر لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة الأعياد.