التحفظ على 10 مركبات توك توك وتروسيكل في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قادت جيهان مسعود، رئيس السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بالشارع السكندري.

استهدفت الحملة طريق كورنيش الإسكندرية، وبئر مسعود، وميدان محمد نجيب، وشارعي البكباشي العيسوي ومسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول.

أسفرت الحملة عن التحفظ على 7 مركبات توك توك و3 مركبات تروسيكل، وضبط 147 حالة إشغال متنوع، وجاري تحرير محاضر بالمخالفات.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه بضرورة متابعة حالة الشارع السكندري بشكل دائم ومستمر والاستماع إلى شكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

وشدد المحافظ على إزالة الإشغالات والتعديات ومنع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.