محافظ القليوبية يتوقف للاطمئنان على مصابي حادث بالطريق الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اطمأن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، على مصابي حادث مروري بالطريق الزراعي بمدينة قها على الطريق، إثر انقلاب سيارة نقل أدت إلى إصابة السائق ومساعده بإصابات بسيطة.

ووجه المحافظ بنقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج، كما وجه مسؤولي المرور برفع السيارة وتحرير محضر بالواقعة وحجز السيارة بمركز شرطة قها، والحفاظ على البضاعة المحملة بالسيارة لحين تسليمها لأصحابها.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة قها برفع بلدورة بمنتصف الطريق نتيجه الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق الزراعي.