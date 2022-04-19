قديروف: سقوط ماريوبول الأوكرانية بات وشيكاً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 دقائق

قال زعيم الشيشان المدعوم من الكرملين إن القوات الروسية ستنتصر في آخر جيوب متبقية للمقاومة الأوكرانية بمدينة ماريوبول خلال ساعات.

وقال رمضان قديروف على قناة بتطبيق للرسائل إن القوات الروسية ”ستقضي” على الدفاعات الأوكرانية لماريوبول الثلاثاء، وتسيطر بالكامل على مصنع آزوفستال للصلب، آخر معقل أوكراني في المدينة.

دافعت القوات الأوكرانية عن الميناء الاستراتيجي لبحر آزوف لسبعة أسابيع بالرغم من الحصار الروسي والوابل الذي لا يتوقف من القصف الذي سوى معظم المدينة بالأرض.

مصنع آزوفستال الذي يغطي نحو 11 كيلومترا مربعا من الأرض قدم للمدافعين الأوكرانيين موقعا قتاليا قويا بفضل شبكته المترامية من الأنفاق والمستودعات تحت الأرض.

كان قديروف، الذي تشارك قواته في القتال في ماريوبول، قد أدلى مرارا بتصريحات مثيرة للجدل بشأن السقوط الحتمي للمدينة.

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري، أعلن قديروف أن قوات جمهوريته المشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، بدأت باقتحام “آزوف ستال”؛ المصنع الذي تحول إلى ملاذ للقوات الأوكرانية بعد فشلها في السيطرة على المباني المرتفعة في هذا المربّع.

فشل لم يترك لها من حل سوى الانسحاب إلى المنطقة الصناعية، وتحديدا إلى مربع مصنع “آزوف ستال” للتعدين، هربا من منطقة المرفأ التي باتت مكشوفة أمام سلاح الجو الروسي.