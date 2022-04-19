جونسون يتحدث مع بايدن وقادة آخرين بشأن أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الوزراء سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرين في العالم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة تشديد العقوبات على روسيا وزيادة الدعم لأوكرانيا.

ومن المقرر أن ينضم إلى المكالمة قادة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا واليابان وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث إن مسؤولا كبيرا بالأمن القومي أطلع جونسون ووزراءه على تحديث لتقييم بريطانيا للوضع في أوكرانيا.

ونقل المتحدث عن المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه قوله “من المرجح أن تكون المرحلة التالية من الحرب صراع استنزاف ربما يستمر لعدة أشهر”.

وأضاف “هناك بعض الدلائل على أن روسيا لم تتعلم الدروس من النكسات السابقة في شمال أوكرانيا”.

آلاف الصواريخ

من المتوقع أن ترسل بريطانيا نحو 6 آلاف صاروخ، من بين صواريخ مضادة للدبابات، وقنابل شديدة التفجير، وتقول بريطانيا إن كل هذه الصواريخ هي صواريخ دفاعية.

وقد سبق أن أرسلت لندن 4 آلاف صاروخ مضاد للدبابات منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي، من بينها صواريخ “جافلين” (Javelin) وصواريخ مضادة للدروع توجه عن طريق الليزر، مما يعني أن مجموع الصواريخ المقدمة لأوكرانيا من المساعدات بريطانية بلغ 10 آلاف صاروخ.

وتبلغ قيمة هذه المساعدات أكثر من 130 مليون دولار، فضلا عن تخصيص 30 مليون دولار من ميزانية وزارة الخارجية البريطانية المخصصة للصراعات الأمنية والاستقرار، لدفع رواتب الجنود والطيارين الأوكرانيين.