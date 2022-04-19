رئيس وزراء اسبانيا سيزور العاصمة كييف قريبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 4:00 مساءً

على خطى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى كييف “قريبا” كما اكدت مصادر حكومية اليوم الثلاثاء، لوكالة فرانس برس من دون تحديد موعد الرحلة وذلك لأسباب أمنية.

وتأتي الزيارة بينما أعلن رئيس الحكومة الاشتراكي الاثنين إعادة فتح السفارة الإسبانية في كييف “خلال أيام قليلة”.

وقال سانشيز في مقابلة مع شبكة “أنتينا 3” التلفزيونية إنّه “خلال أيام سنعيد فتح سفارة إسبانيا في كييف”، مؤكدا أنّ هذه الخطوة تشكل “دليلاً إضافياً على وقوف الحكومة الإسبانية والمجتمع الإسباني إلى جانب الشعب الأوكراني”.

وكانت إسبانيا نقلت سفيرتها في كييف وطاقمها الدبلوماسي من العاصمة الأوكرانية إلى بولندا غداة بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

ورغم الحرب الروسية على أوكرانيا، زار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير جونسون وزيلينسكي في كييف.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد كان بوريس جونسون أولَ زعيم من مجموعة السبع الكبرى يزور كييف منذ بدء الحرب، فقد كان شغوفا لزيارة المدينة قبل أسابيع، لكن المخاوف الأمنية أرجأت خططه حتى جاء التراجع الأخير للقوات الروسية من محيط المدينة ليمثل فرصة سانحة لإتمام الزيارة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين زارت العاصمة كييف رغم استمرار الحرب الروسية.