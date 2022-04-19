لافروف: بدأنا مرحلة جديدة من عملياتنا في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 04:09 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو بدأت مرحلة جديدة مما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، متوقعا أن تشكل تلك المرحلة تطورا مهما.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة إنديا توداي التلفزيونية، ”تبدأ مرحلة أخرى من هذه العملية (في شرق أوكرانيا)، وأنا على ثقة بأنها ستكون لحظة مهمة جدا في هذه العملية الخاصة بأكملها“، بحسب ”رويترز“.

في غضون ذلك، يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماع مع حلفاء الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض، عقب إعلان كييف أن روسيا بدأت بشن هجوم جديد للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.

وقال البيت الأبيض، إن الاجتماع سيشمل ”بذل جهود لمحاسبة روسيا“ على غزوها أوكرانيا.

ويأتي الاجتماع في أعقاب تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق في منطقة دونباس شرق البلاد كانت تستعدّ له منذ وقت طويل، وحذرت أوكرانيا منه منذ أسابيع.

واشتد القتال في شرق أوكرانيا بعد سحب روسيا لقواتها من المناطق المحيطة بالعاصمة كييف وتركيز جهودها على دونباس، التي يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون الموالون لموسكو منذ 2014.

وتضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على موسكو من خلال العقوبات، إضافة إلى إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية وغيرها.

وعند سؤاله، الإثنين، إن كان سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة قريبا ضد موسكو، أجاب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: ”سنواصل تصعيد عقوباتنا المالية وغيرها من الإجراءات الاقتصادية ضد الاتحاد الروسي حتى تتراجع موسكو عن حملتها العسكرية ضد أوكرانيا“.

وأضاف: ”لم نر هذا حتى الآن، لذلك سنواصل رفع تكاليف“ الحرب على روسيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، بداية الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها جزئيا انفصاليون موالون لموسكو، حيث تشتدّ حدّة المعارك الدامية.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة عبر تلغرام: ”يمكننا أن نؤكّد الآن أنّ القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جدًا من الجيش الروسي مكرّس حاليا لهذا الهجوم“.

وتابع زيلينسكي: ”بغضّ النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى هنا، سنقاتل وسندافع عن أنفسنا“.

وجاء إعلان زيلينسكي بعيد تأكيد الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك سيرغي غايداي، أمس الإثنين، أنّ الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا ”قد بدأ“.