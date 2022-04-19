شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تتسبب في احتراق 75 منزلاً وإصابة العشرات بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أطفال مصرعهم، وأصيب عشرات الأشخاص بجروح متفاوتة جراء حريق بسبب عاصفة رملية قوية.

وأشارت الشرطة الباكستانية إلى احتراق أكثر من خمسة وسبعين منزلاً اليوم في قرى بإقليم السند جنوبي باكستان منها، نحو 50 منزلاً احترق في قرية "فيض محمد" ونحو 25 منزلاً في قريبة "صالح ماتشي" الواقعتين في منطقة "دادو".

وأضافت أن فرق الإغاثة هرعت إلى تلك القرى، وساعدت السكان المحليين في إخماد الحريق، وتم نقل الضحايا إلى المستشفيات الحكومية القريبة.