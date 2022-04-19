ماذا قال لا فروف حول زيلنسكي واستخدام النووي ضد أوكرانيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا تدرس استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.



وتعليقاً على تصريح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن اعتزام روسيا استخدام أسلحة نووية، قال لافروف: "زيلينسكي هو الذي تحدث عن هذا، لا يمكنني، بصراحة، التعليق على ما قاله شخص غير متزن".

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن لافروف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "لم تكن خياراً"، مكرراً التذكير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الضمانات الأمنية القانونية لوقف توسع الناتو نحو الشرق، لكنهما رفضاً.

وأعرب لافروف عن خيبة أمله من تصرفات الرئيس الأوكراني، ووصف مواقفه بالمتقلبة.

وقال إن زيلينسكي بادر بالدعوة للمفاوضات لكن موقفه "غير ثابت ومتغير باستمرار".

أعلن حاكم إقليمي اليوم الثلاثاء، سيطرة القوات الروسي على مدينة كريمينا بشرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت منها.

وقال حاكم لوغانسك سيرهي غايداي في إفادة صحافية: "كريمينا تحت سيطرة الروس. لقد دخلوا المدينة".