لوغانسك تعلن استيلاء موسكو على مدينة في شرق أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن حاكم إقليمي اليوم الثلاثاء، سيطرة القوات الروسي على مدينة كريمينا بشرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت منها.



وقال حاكم لوغانسك سيرهي غايداي في إفادة صحافية: "كريمينا تحت سيطرة الروس. لقد دخلوا المدينة".

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء أن موسكو تسعى إلى تحرير شرق أوكرانيا، واتهم الغرب بإطالة أمد العملية العسكرية بتزويد كييف بالأسلحة.

وقال: "نطبق تدريجياً خطتنا لتحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"، في إشارة إلى المنطقتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وأضاف أن واشنطن وحلفاءها يحاولون "إطالة أمد" الحملة بتزويد كييف بالأسلحة.