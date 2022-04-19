عاجل.. سيرغي شويغو: نتحرّك لتحرير شرق أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء أن موسكو تسعى إلى تحرير شرق أوكرانيا، واتهم الغرب بإطالة أمد العملية العسكرية بتزويد كييف بالأسلحة.



وقال: "نطبق تدريجياً خطتنا لتحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"، في إشارة إلى المنطقتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وأضاف أن واشنطن وحلفاءها يحاولون "إطالة أمد" الحملة بتزويد كييف بالأسلحة.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا تدرس استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

وتعليقاً على تصريح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن اعتزام روسيا استخدام أسلحة نووية، قال لافروف: "زيلينسكي هو الذي تحدث عن هذا، لا يمكنني، بصراحة، التعليق على ما قاله شخص غير متزن".

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن لافروف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "لم تكن خياراً"، مكرراً التذكير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الضمانات الأمنية القانونية لوقف توسع الناتو نحو الشرق، لكنهما رفضاً.

وأعرب لافروف عن خيبة أمله من تصرفات الرئيس الأوكراني، ووصف مواقفه بالمتقلبة.

وقال إن زيلينسكي بادر بالدعوة للمفاوضات لكن موقفه "غير ثابت ومتغير باستمرار".