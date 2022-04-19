مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اقتحم مئات المستوطنين، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بحراسة ومرافقة الشرطة الإسرائيلية، في تصعيد يفاقم التوتر بمدينة القدس .



وفي بيان، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 622 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، اليوم، بحراسة ومرافقة الشرطة الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن المستوطنين اقتحموا المسجد في 13 مجموعة من باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، حيث قاموا بمسار مختصر قبل الخروج من باب السلسلة، أيضا في الجدار الغربي للمسجد.

وازداد عدد المقتحمين للمسجد الأقصى منذ بداية عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الجمعة والذي يستمر أسبوعا واحدا.

ومنذ بداية شهر رمضان، أشارت بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى اقتحام بمعدل 80 مستوطنا يوميا، في رقم سجل ارتفاعا إلى أكثر من 550 يوميا منذ يوم الأحد.

وصباح اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى، وأخلتها من المصلين قبل أن تسمح للمستوطنين بإخلاء المسجد من خلال باب المغاربة.

وبالتزامن مع التطورات، منعت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين دون سن 35 عاما من دخول المسجد، فيما انتشرت بكثافة في محيطه.

واحتشد عشرات المصلين داخل المصلى القبلي مرددين "الله أكبر" مع طرق شديد على أبواب المصلى للتعبير عن احتجاجهم على الاقتحامات.

وانتشر العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد حتى انتهاء الاقتحامات.