عاجل.. الإمارات تستدعي سفيرة السويد احتجاجا على إحراق القرآن الكريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

استدعت الإمارات، اليوم الثلاثاء، السفيرة السويدية للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخة من القرآن الكريم.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات فقد أبلغت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات ليزلوت أندرسون سفيرة مملكة السويد لدى الدولة الاحتجاج على ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأكدت رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات التي تسيء للأديان، مشددة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.

وشددت على أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.