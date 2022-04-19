وزير النقل مداعبًا "شاكر": "بيدينا الكهرباء غالية وبتأثر على تعريفة الركوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تصوير: محمود بكار

داعب الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن للتمويل للمشروعات التنموية اليوم الثلاثاء.

وقال وزير النقل إن وزارته تعمل على تنفيذ مشروعات خضراء تعتمد على الكهرباء في تشغيلها ضمن المشاركة في تحقيق التنميةالمستدامة "ولكن مشكلتها أنها تعتمد على الكهرباء ووزير الكهرباء بيديني الكهرباء غالية ودا بيأثر في تعريفة الركوب".

وأضاف الوزير أن إجمالي تكلفة المشروعات الخاصة بوزارة النقل خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 يصل إلى 1.7 تريليون جنيه.

وأوضح أن من بين هذه المشروعات ما يخص السكك الحديدية وخطوط مترو الإنفاق وغيرها من المشروعات والتي يتم تنفذها سواء عبر التعاون الثنائي مع عدد من الدول مثل فرنسا وإسبانيا وغيرها إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وذكر أن من بين هذه المشروعات أيضا مشروع يتم تنفيذه مع شركة سينمس لإنشاء خطوط قطار كهربائي بإجمالي مسافة 2000 كيلو متر طولي.