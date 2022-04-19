بالصور- رئيس حي العامرية ثان الجديد يستهل أول يوم عمل له بجولة ميدانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء حسين لبيب، رئيس حي العامرية ثان الجديد في الإسكندرية، إنه يسعى لتحقيق إنجازات غير مسبوقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن كل مواطن بالحي لابد من أن يشعر بهذه الإنجازات.

جاء ذلك في أول اجتماع له مع الموظفين والعاملين بحي العامرية ثان عقب توليه مهام منصبه، لوضع خطة العمل المستقبلية بجميع الإدارات وخاصة التي تتعامل مع المواطنين.

وشدد لبيب، على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد وعدم تعطيل مصالح المواطنين، قائلا:" هدفنا جميعًا هو رفع الأعباء عن المواطنين".

وفي سياق متصل، استهل رئيس حي العامرية ثان أول يوم عمل له بجولة ميدانية بمناطق "الكافوري وصينية الهوارية وطريق مطار برج العرب"، للوقوف على أحوال الشارع وسير العمل الميداني.