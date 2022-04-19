وسط العقوبات ضد روسيا ... البرازيل تلجأ لمنظمة التجارة العالمية من أجل الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو- (د ب أ):

في خضم قلق البرازيل من احتمال عدم توفر ما يكفي من الأسمدة للأنشطة الزراعية في البلاد في ظل العقوبات العالمية على روسيا، طلب الرئيس جايير بولسونارو من منظمة التجارة العالمية تقديم المساعدة.

واستغل بولسونارو زيارة رئيس منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو-إيويالا، لإلقاء الضوء على أهمية تجارة المنتجات الزراعية، ومستلزمات مثل الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية في برازيليا في وقت متأخر أمس الاثنين.

كان بولسونارو أعلن أن زيارته لروسيا في منتصف شباط/فبراير الماضي، قبل بدء الحرب على أوكرانيا بقليل، هدفت إلى تحسين العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال الرئيس البرازيلي لإذاعة راديو توبي آنذاك: "تعتمد البرازيل في أمور كثيرة على الأسمدة من روسيا وبيلاروس".

وكانت الزيارة، التي شملت لقاء بولسونارد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثارت غضبا في البرازيل بسبب توقيتها.

واستغل بولسونارو الهجوم الروسي على أوكرانيا لتبرير استغلال أراضي السكان الأصليين في منطقة الأمازون من أجل استخراج البوتاسيوم لصناعة الأسمدة.

يشار إلى أن البرازيل أحد كبار المنتجين الزراعيين في العالم.